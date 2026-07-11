Los extraños ruidos y la densa humareda, alertaron del incendio en la Av. Ferrocarril y el jirón Primavera del barrio Véliz en el distrito de Hualhuas. Los vecinos trataron de sofocar el incendio, pero las llamas arrasaban con los 4 ambientes.

Carmen Espinoza Valverde, estaba realizando sus quehaceres, cuando le avisaron que su casa se quemaba. “Todo se quemó, las herramientas del taller de soladura, artefactos, los juegos mecánicos que mi papá elabora, las llaves del camión, los documentos del terreno. En el ropero había 33 mil soles para pagar al banco, nos quedamos sin nada”, comentó la joven, quien pidió ayuda para la familia que se quedó en la calle.

Algunos cuyes y conejos también perecieron en el incendio que aparentemente se habría suscitado por un corto circuito.

REQUIEREN AYUDA

En el inmueble de triplay vivían Carlos Sullca, su esposa y tres hijos quienes rompieron en llanto al ver en cenizas lo que por años habían adquirido.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Oficina de Defensa Civil, llegó a Hualhuas para apoyar a una familia que lo perdió todo. La emergencia se registró cerca del mediodía del jueves.

Según la evaluación de las autoridades, el fuego consumió por completo cuatro habitaciones, una cocina y un pequeño taller.

Tras la evaluación se activó la entrega de ayuda para atender las necesidades urgentes de los afectados. Cualquier ayuda al 900 252 503 de Carmen Espinoza.