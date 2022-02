La vida que Naun Raúl Flores Choque (56) que se forjó hace casi 40 años en el extranjero, cambió por completo esta semana. El huancaíno emprendedor, ahora vive el drama de muchos peruanos, que junto a sus familias intentan huir de la guerra en Ucrania. Naun, para las personas que lo conocen nació en Chilca, estudió en la institución educativa Ramiro Villaverde, promoción Ciro Alegría (1981) y es abogado de profesión.

No obstante, como muchos huancas viajó a Europa hace 40 años, en busca de un futuro prometedor, y se estableció en Kiev, Ucrania. Allí se casó con una ucraniana y tuvo a sus hijas.

En una entrevista que dio a El Comercio, Naun envió un vídeo, donde grabó la partida de su esposa y tres hijas, en una carretera, donde un auto las llevarían fuera de Kiev, ciudad tomada por las tropas rusas. Su familia enrumbará por las montañas, lejos de la guerra, más cerca a la frontera occidental. En el auto, se ve que llevaron lo indispensable, agua embotellada, alimentos ropa.

“Mis hijas se van a Ucrania occidental, hacia las montañas, yo tengo que quedarme en Kiev a pesar que hay mucho riesgo, yo se que tarde o temprano tomarán Kiev. Quiero enviar muchos saludos a la gente que me conoce. Ya mi familia se va. No se cuando nos veremos de nuevo, ellos van a partir y no sabemos que pasará, al menos hay posibilidad de movilizarse, así estamos en Ucrania en cualquier momento pasan aviones de guerra está es la realidad”, dice con la voz entrecortada en un mensaje. Naun Flores tiene un negocio de productos esotéricos y una cafetería donde expende infusiones. Es por ello que se quedó en Kiev, para proteger el patrimonio que le costó décadas construir.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Rusia reconoce muertos, heridos y prisioneros en campaña ucraniana

Un día antes que su familia partiera, todos en su casa habían dormido en el sótano mientras los bombardeos continuaban.

En la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, la mayoría de familias, está en refugios subterráneos, donde permanecen luego de dejar sus viviendas. Allí se registran se bombardeos y hay constantes explosiones, ante la ocupación rusa. Desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana es el toque de queda, durante el día algunas familias huyen de Ucrania.