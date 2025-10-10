Solo en la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), se registran un promedio de 160 matrimonios al año, de esta cifra, el 70% son de contrayentes que oscilan entre los 30 y 40 años de edad.

Matrimonios

Según informó el jefe de la Oficina de Registro Civil de la MPH, Iván Eguiluz, en la Incontrastable, existen matrimonios civiles de todas las edades, siendo en su mayoría (70%) de parejas que tienen entre 30 y 40 años, seguidos de mayores de 50 años (20%) y los que apenas cumplen la mayoría de edad (10%).

“En el caso de los contrayentes de 30 años, en su mayoría es para formalizar su relación que tienen como convivientes y otros que se casan por segunda vez”, refirió Eguiluz.

Para el 29 de noviembre, de este año, se programó el Matrimonio Civil Masivo de Huancayo, donde se espera la inscripción de hasta 60 parejas.

A diferencia de un trámite regular que cuesta entre los S/180 en una fecha con día particular y S/300 para los fines de semana, el masivo es gratuito, pero se debe cumplir con requisitos como certificado de soltería, certificado médico de nupcias, acta de nacimiento, copia de DNI de los testigos.

“Tenemos un presupuesto de más de S/30 mil, que se está coordinando para los regalos de todos los participantes y queremos que se lleve a cabo como si fuera un matrimonio privado”, acotó el funcionario.

Divorcios en Huancayo

En la Comuna Wanka, también informaron que al año se dan hasta 60 divorcios, es decir casi el 30% de los que se casan. De esta cifra el 10% lo hacen apenas cumplen los dos años como pareja.

“Para que una pareja pueda divorciarse, la ley establece que se puede solicitar a partir de los 2 años de matrimonio. He tenido varios casos que ni bien se cumplieron los 2 años, al día siguiente presentaron su pedido. También hay casos de parejas que llevan 5 años o hasta 20 años”, finalizó Iván Eguiluz.