La obra Las aves, del dramaturgo griego Aristófanes, volverá a escena en Lima con una versión libre dirigida por Mateo Chiarella Viale. El montaje se estrenará el 5 de junio de 2026 en el Teatro Ricardo Blume.

La propuesta es presentada por la compañía Aranwa Teatro y plantea una lectura contemporánea de esta comedia clásica.

Una sátira sobre poder y sociedad

La historia sigue a dos personajes que deciden huir de una sociedad marcada por la corrupción para construir una nueva ciudad en el aire junto a las aves.

Este proyecto utópico, que en apariencia busca una vida mejor, evoluciona hacia una reflexión sobre el poder, la ambición y la naturaleza humana.

Según el director, la obra mantiene vigencia por su capacidad de cuestionar las soluciones simplistas frente a problemas estructurales.

“Cuestiona la huida como solución simple y advierte sobre la tentación de gobernar en nombre del bien común”, señaló Mateo Chiarella.

Elenco y propuesta escénica

El montaje cuenta con un elenco integrado por:

Alberto Isola

Ricardo Velásquez

Brunella Odar

Renzo Quintanilla

Germán Ojeda

La dirección adjunta está a cargo de Lucho Tuesta.

La puesta propone una experiencia escénica que combina humor, crítica social y elementos visuales contemporáneos.

Fechas, horarios y entradas

Las funciones se realizarán desde el 5 de junio hasta el 16 de agosto de 2026, en los siguientes horarios:

Viernes y sábados: 8:00 p. m.

Domingos: 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y en la boletería del teatro.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 75 minutos y está dirigido a público mayor de 14 años.