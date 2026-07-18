La lucha de un campeón: “no importa cuánto tiempo me tome, sé que volveré a caminar con ayuda de Dios”

Un trágico accidente de tránsito en la bajada de Laramarca, en una zona conocida como la “Z de Laramarca”, dejó un saldo de dos escolares fallecidas y varios pasajeros heridos. El siniestro ocurrió cuando una camioneta Nissan Frontier, con placa ADT 781, sufrió una aparatosa volcadura mientras circulaba por dicha vía.

El vehículo transportaba a una delegación estudiantil que retornaba al distrito de Querco tras haber participado en los Juegos Escolares en Huaytará, región Huancavelica. La comunidad educativa ha quedado profundamente conmocionada por la pérdida de las menores en el viaje de regreso.

Ante este lamentable suceso, la institución educativa San Francisco de Sangayaicos emitió un comunicado oficial expresando su más profundo pesar y consternación a la I.E. San Francisco de Asís de Querco. En su mensaje, honraron la memoria de las estudiantes fallecidas, destacando que su ejemplo de dedicación y esfuerzo siempre será recordado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ana T. A. y Camila C. C., estudiantes recordadas por su carisma y entrega a los estudios y el deporte. En tanto, los heridos fueron derivados al centro de salud más próximo.

Asimismo, la institución manifestó su total solidaridad con los alumnos y pasajeros que resultaron heridos, deseándoles una pronta y favorable recuperación. Las autoridades del plantel afectado también se pusieron a disposición para brindar cualquier apoyo necesario que esté dentro de sus posibilidades.

CIFRAS

En el Perú mueren aproximadamente 3000 personas al año a causa de siniestros viales, según los reportes oficiales de la Policía y la Defensoría del Pueblo.

Esto promedia cerca de 8 muertes al día (un deceso cada tres horas), lo que convierte a la siniestralidad vial en una de las principales causas de muerte violenta en el país.