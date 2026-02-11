El Poder Judicial dictó cinco años y diez meses de pena privativa de la libertad contra Miguel Ángel Riveros Ticse (41), conductor del bus interprovincial de la empresa Transportes Molina Perú SAC que protagonizó un fatal accidente en la provincia de Churcampa, región Huancavelica.

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, el sentenciado inició su recorrido desde Ayacucho con destino a Huancayo conduciendo a exceso de velocidad y con pasajeros de pie dentro de la unidad, infringiendo el reglamento de tránsito. El 18 de setiembre de 2023, a la 1:35 de la madrugada, el vehículo se volcó en el kilómetro 256 de la carretera Ayacucho–Huancayo, a la altura de la repartición hacia Llacua, dejando 24 personas fallecidas y 38 lesionadas.

Durante el proceso, Riveros Ticse reconoció los cargos por homicidio culposo y lesiones culposas. Además de la pena efectiva fue inhabilitado por seis años para conducir vehículos automotores. Asimismo, deberá pagar 850 mil soles a favor de dos de las víctimas y más de tres millones de soles en reparación civil para los demás agraviados.