Un hombre fue detenido luego de presuntamente agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú durante una actividad por el cuasimodo en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, en la región Huancavelica.

El hecho ocurrió en el hipódromo local, donde se desarrollaba una carrera de caballos. Según el reporte policial, el intervenido, identificado como Faustino G. T. (45), habría mostrado una actitud violenta frente a la intervención, llegando a golpear al suboficial, quien quedó inconsciente y con una herida en la oreja derecha.

El efectivo policial fue auxiliado por personal médico, que le practicó una sutura antes de ser dado de alta. En tanto, el presunto agresor fue reducido y trasladado a la comisaría de Paucará, donde permanece detenido.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y el sujeto es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.