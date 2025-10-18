



Gran conmoción viven los pobladores del anexo de Bellavista, en Surcubamba (Huancavelica), luego de encontrar los restos sin vida de una joven madre y su pequeña hija de tan solo dos años de edad. Ambas habrían salido de su vivienda con engaños y no regresaron más.

El cuerpo de Gimena Curo Ramos (18) y su pequeña hija llegaron hasta la morgue de Hualhuas para que se les realice la necropsia de ley y luego fueron llevadas hasta su vivienda en Bellavista, donde familiares y vecinos velaron sus restos.

CON ENGAÑOS

Gimena era una joven madre que cursaba el 5° de secundaria en la I.E. César Vallejo y, según cuentan sus familiares, mantenía buenas calificaciones ocupando los primeros lugares en la institución. “Ella tenía el sueño de estudiar docencia, iba a postular en el siguiente examen de la UNCP ya que tenía mucha afinidad con los niños”, contó con nostalgia Alejandro Ramos, tío de Gimena.

Rolando Curo, padre de Gimena también llegó acompañando los cuerpos de su hija y a su nieta hasta la morgue y contó con lágrimas en los ojos cómo dos sujetos las sacaron de su casa con engaños y no las volvieron a ver más.

FUERON POR UNA ENCOMIENDA

“Ella había llegado del colegio, mi esposa me cuenta que vinieron en moto y le dijeron que iban a llevarla a Vista Alegre para recoger una encomienda que llegó de Estados Unidos para ella y su hijita. Ella se fue, pero nunca llegó a Vista Alegre, mi esposa me avisó que no había y empezamos a buscar”, relató el padre afectado.

“Es muy indignante la situación en que la encontramos el día de su cumpleaños (16 de octubre) a las 5:30 a. m. después de buscar toda la noche. La encontramos no muy lejos, solo a 10 minutos de su casa, en Linda Huaycco que es el límite entre el Centro Poblado de Bellavista y Paucarmarca. Gimena estaba dentro de un costal negro, visiblemente torturada, tenía una soga de nailon en el cuello. La bebé estaba de la misma manera, fue muy vil y cruel lo que les hicieron. Exigimos justicia”, pidió el Alejandro.

VIOLENCIA

Hasta la morgue de Hualhuas también llegó el regidor municipal de Surcubamba quien alertó que en la zona no se cuenta con médicos legistas para atender casos de violencia familiar o sexual y es por ello que muchos pobladores, sobre todo mujeres, deciden no denunciar. “En Surcubamba hay entre 10 a 15 casos mensuales de violencia, y muchos más que no se reportan porque las víctimas no tienen dinero para viajar. Sin peritos, los casos quedan impunes”, afirmó el regidor quien también se unió al pedido de justicia.