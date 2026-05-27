Un adolescente de 17 años terminó con la boca quemada con carbón y múltiples lesiones luego de ser agredido brutalmente, solo por no contar con el dinero suficiente para pagar ¼ de pollo a la brasa. Esto ocurrió en la ciudad de Huancavelica y el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva para dos presuntos involucrados.

Desproporcionado.

Todo habría ocurrido la noche del pasado 20 de abril, en el interior de la pollería Huancayo I, ubicada en la avenida 28 de Abril, del barrio San Cristóbal, en la ciudad de Huancavelica. La víctima de iniciales L.A.R.A.(17), habría consumido ¼ de pollo a la brasa en compañía de otro menor; sin embargo, al momento de pagar, se percató que no tuvo el dinero suficiente, por lo que habría optado por dejar su celular como empeño o que le acompañen a su vivienda para completar el pago.

Esto habría enfadado a los trabajadores del establecimiento, que habrían terminado golpeando con un fierro de construcción civil y quemando la boca de uno de los menores, además de retenerlos contra su voluntad.

Horas después la Policía llegó al lugar y detuvo por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a Yuri M.S. (19) y Jorge Iván V.A. (36), trabajadores de lugar.

Luego de una semana de audiencia el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva de siete meses para ambos sujetos. La policía investiga si hubo la participación de otras personas.