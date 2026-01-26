Fueron horas de terror las que pasaron dos niñas de 12 y 14 años que habrían sido sacadas de su hogar en horas de la noche del pasado miércoles en el centro poblado de Tablahuasi, distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja en Huancavelica, una zona que está ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)

Las menores fueron reportadas como desaparecidas, por lo que efectivos policiales se movilizaron. En el proceso de investigación escucharon testimonios de pobladores que divisaron a un sujeto al que identificaron como Ever Prado Cárdenas, que caminaba con dos menores que ocultaban sus rostros con capuchas.

El seguimiento, llevó a los policías de Tintay Puncu hasta una casa en el caserío de Colcabamba, distrito de Surcubamba, que pertenecería a la madre del presunto captor, Sofía Cárdenas. Allí hallaron a las menores V.J.M.F. (12) y A.T.F.M. (14), maniatadas de pies y manos. Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el sospechoso Ever Prado abrió fuego contra ellos y huyó hacia una zona boscosa.

SOSPECHAS. Las menores fueron trasladadas a la Comisaría de Tintay Puncu. Mientras, el caso es llevado por la titular de la Fiscalía Mixta de Surcubamba, fiscal Lizbeth Boza Quinto.

Una hipótesis es que, Prado Cárdenas formaría parte de una red dedicada a proveer “cuadros” o mano de obra a remanentes terroristas. El secuestro de niños es parte de este tráfico.