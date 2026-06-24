Mañana en Huancavelica se realizará una rueda de negocios internacional que reunirá a 60 exportadores peruanos con 20 compradores internacionales. El evento, en el marco del Expo Perú Los Andes, busca promover la oferta exportable andina. Así lo indicó el Director de Coordinación de las Oficinas Regionales de Promperú, Ygor Rojas.

Al evento asistirán productores de diversas regiones entre los que están 8 productores de Junín.

“Dentro de las regiones de la mancomunidad de Los Andes, Junín es la que más exporta, alrededor de 280 millones de dólares. El grueso de su exportación está vinculada a la selva central. Los artículos de decoración, granos andinos y textilería deben estar en alrededor de 30 millones de dólares. Esa es la oferta que vamos a promocionar”, señaló Rojas.

Participarán también Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica, Pasco y Huánuco. Los compradores provienen de mercados como Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, EEUU, Francia, México, Países Bajos y Taiwán.

Hay citas de entrevistas de negocios cada media hora, se calcula más de 350 citas y la meta como evento global son 5 millones de dólares en oportunidades de negocio.

“La empresa o la pyme tiene 10 minutos en una reunión para capturar la atención del comprador y generar confianza de que es una empresa que va a cumplir“, refirió Ygor Rojas.