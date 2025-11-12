MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-iren-centro-realiza-por-primera-vez-un-procedimiento-con-calor-para-eliminar-un-tumor-hepatico-noticia/

En el hospital El Carmen, nacen unos 3500 bebés al año. De ellos, 350 neonatos son prematuros según informó el jefe de neonatología y pediatría del hospital materno infantil, Agustín Torres Mendoza. Sostuvo que el incrementó es de un 10% e incluso un 1% es extremadamente prematuro con un peso menor a un kilo.

Un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación, lo que significa que no se ha desarrollado completamente antes del nacimiento.

hacinados. En el servicio de UCIN, ayer habían internados 10 neonatos, que pese a las condiciones de hacinamiento en el área prefabricada donde están internados en el antiguo hospital reciben un cuidado extremo. Ayer precisamente, hubo complicaciones en el sistema del fluido eléctrico, que los técnicos tenían que solucionar con rapidez, ya que los equipos que monitorean a los prematuros no pueden dejar de funcionar.

“Aquí internamos a los bebés más pequeños, a los más delicados y que necesitan algún tipo de soporte para respirar mejor”.

El jefe de neonatología, Agustín Torres señaló que pese a las limitaciones, el servicio de neonatología es la única a nivel de la macrorregión, donde se tratan a bebés con menos de un kilo y con múltiples patologías, la principal es la respiratoria. Por eso los bebés están con respirador artificial y con monitores donde se controla sus funciones cardíacas. Su monitoreo es durante las 24 horas al día.

Demanda

El personal de médicos, enfermeras es altamente especializado. Todavía necesitan más equipamiento y más personal.

Algunos nacen con menos de un kilo de peso.