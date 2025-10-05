MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/el-segundo-caso-de-tos-ferina-en-la-region-junin-afecta-a-bebe-de-28-dias-noticia/

Los grupos de mayor edad presentan porcentajes más bajos: 8% entre 49 y 53 años, 4% entre 54 y 59 años, y 2% entre 64 y 80 años.

La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), emitió un total de 4,972 licencias correspondientes a la Clase B, en las categorías B-IIA, B-IIB y B-IIC, dirigidas a conductores de vehículos menores como motocicletas y mototaxis, informó el gerente de Transito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe Avila.

Las licencias fueron emitidas durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre de 2024 y el 03 de octubre de 2025, por el Centro de Emisión de Licencias de Conducir para Vehículos Menores. El 13% fue obtenido por mujeres, mientras que el 87% correspondió a varones, que requieren la licencia para manejar este vehículo para su uso de diversas labores que demandan este transporte rápido. El 17% de conductores son de 23 a 27 años y 43 a 48 años, siendo estos los de mayor participación. Les siguen los grupos de 33 a 37 años con 16%, 38 a 42 años con 14%, 28 a 32 años con 13%, y 18 a 22 años con 9%.

VARONES Son los que más la solicitan.