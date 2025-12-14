MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-feria-navidena-de-este-ano-ya-no-va-en-el-jiron-piura-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/mototaxis-no-respetan-limites-e-ingresan-al-damero-de-huancayo-noticia/

Un total de 726 comerciantes se inscribieron en la Municipalidad Provincial de Huancayo, para la feria navideña que será en el jirón Cajamarca desde la avenida Ferrocarril hasta la calle Real y que incluirá el jirón Piura entre Ancash y la calle Real, informó el gerente de Promoción Económica de la comuna huanca, Edwin Pérez Chamorro.

El funcionario, informó que el sorteo de los puestos será el martes, aunque no dio aún el horario. Se estima más de 300 puestos de juguetes, ropa, panetones, vino y otros que se van a instalar en la feria navideña.

planes. El gerente Edwin Pérez, manifestó que ya se han presentado a la comisión de regidores, el plan de contingencia, el desvío de rutas y de limpieza pública. El plan de contingencia, implican acciones ante las condiciones de emergencia que se puedan suscitar, como un incendio por corto circuito. La ubicación y señalización de vías de evacuación. Brigadas de seguridad.

Acotó que las zonas aledañas a la feria que estén ocupadas por ambulantes se liberarán, ya que son consideradas vías de evacuación como el jirón Mantaro con Ancash, la avenida Ferrocarril, la calle Real.

En el parque Inmaculada se instalarán un centro de comando en el parque Inmaculada, allí habrá vehículos de emergencia con 6 bomberos, serenos y el patrullaje a pie de la Policía Nacional del Perú, además de un vehículo con dos técnicos de Electrocentro para responder ante eventuales emergencias en el sistema eléctrico. Además se destinará personal de fiscalización de diversas gerencias.

Respecto a los ambulantes, señaló que se van a ejecutar operativos conjuntos en coordinación con Sucamec y la Policía, para la incautación de pirotécnicos que podrían llevar los ambulantes y que constituyen un alto riesgo para las personas. En los siguientes días se publicará el plan de desvío para que los transportistas de transporte público que circulan por el jirón Cajamarca, no se vean afectados por el tráfico que podría generar la feria navideña, para lo cual trabajarán con la Policía Nacional a fin de minimizar cualquier riesgo.