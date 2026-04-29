Hasta el momento se estima una pérdida de 8 millones de truchas muertas en la cuenca del río Yuracyacu, luego de la contaminación de las aguas que han dejado a decenas de productores piscícolas afectados, informó el gerente de Recursos naturales y gestión ambiental del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Yañez Rodríguez.

Este grave atentado afectó a familias dedicadas a la piscicultura en sectores como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa, dejando pérdidas económicas considerables. En las piscigranjas el panorama es desolador, repletas de truchas muertas que flotan en el agua y que entran en proceso de descomposición.

preocupa. “MIs pérdidas son cuantiosas, llega a 1 663 008 unidades y en pérdidas asciende a S/2 180 830. Es el trabajo de toda una vida y por eso pedimos justicia”, dijo Edgar Quinto de la piscigranja Aquajocha.

“Estamos destrozados, pedimos a las autoridades que se pongan en nuestro pellejo, ya no sabemos de qué manera pedir justicia, no nos escucha”, señaló Rosario Edison Torres, otra de las afectadas.

EVALÚAN. El director regional de Producción, José De La Cruz, informó que ayer una reunión de una mesa técnica con los pobladores para asumir acciones como el desplazamiento de maquinaria para el retiro y entierro de las miles de truchas muertas, que pueden convertirse en un foco de contaminación, por el fuerte calor en la zona.

Además, el Gobierno Regional de Junín desplegó un equipo técnico para evaluar los daños y ejecutar acciones de mitigación, con el objetivo de contener la contaminación y evitar que se extienda a otros puntos de la cuenca.

Se implementa un plan de contingencia que incluye la toma de muestras de agua, el análisis de las causas y la coordinación con los piscicultores para establecer estrategias de recuperación de la actividad acuícola y posibles mecanismos de apoyo.

Personal de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Junín, también acudió a la zona, para las inspecciones, ya que los pobladores denunciaron que la contaminación habría sido generada por los relaves de una minera.

El gerente de Recursos naturales y gestión ambiental del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Yañez Rodríguez, manifestó se esta realizando el empadronamiento de los afectados. Además, la Dirección Regional de Producción realizará el repoblamiento de truchas para apoyar en parte a los productores afectados.

AUTORIZACIÓN. Asimismo, desde la DREM mencionan que la minería en la zona cuenta con la autorización del Reinfo obtenido el año 2025. Pese a ello se han realizado fiscalizaciones a las mineras y han generado procesos administrativos, pero a raíz de lo ocurrido se busca un análisis de causalidad para saber la causa de la mortandad de truchas y de la contaminación al río Yuracyacu.

Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desplegó un equipo que realiza acciones de monitoreo y toma de muestras de la calidad del agua superficial del río Yuracyacu, en la Comunidad Campesina de Cabracancha en Pariahuanca. Profesionales especializados en calidad de los recursos hídricos desarrollan trabajo de campo para evaluar las condiciones del recurso, mediante recorridos aguas arriba y aguas abajo del río, así como en sectores vinculados a las piscigranjas afectadas. El Ministerio Público investiga el delito contra el medio ambiente.