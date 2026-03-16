Conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Carrión es muy complicado, ya que siempre están ocupadas por la alta demanda de pacientes que llegan a este servicio. El director del nosocomio, Gustavo Llanovarced Damián, informó que en este servicio se cuenta con 12 camas UCI y cuatro más en cuidados intermedios. Ayer, solo había una cama disponible en UCI y tres en intermedios.

Además, mencionó que el tiempo de permanencia de los pacientes es muy elevada, ya que están como mínimo 3 meses, allí llegan los pacientes más graves. La paciente con mayor permanencia lleva allí cinco 5 años. Se trata de una mujer conectada a un ventilador artificial, que tiene una parálisis de miembros inferiores y que llega al aparato respiratorio a causa del Guillain Barre.

El 80% de los pacientes en la UCI son los neurocríticos, es decir que llegaron allí tras una operación de neurocirugía que son las más riesgosas, pero también están los que sufren neumonía, politraumatizados, con traumatismo encéfalo craneano y personas con sepsis generalizada.

Allí la mortalidad llegan al 60%, por la condición grave de los pacientes. Los pacientes internados tienen entre 40 a 50 años, aunque también llegan a este servicio adultos mayores, con menores posibilidades de vivir.

Ahora que el hospital tiene la categoría de hospital nacional, esto los obliga a resolver los problemas críticos de la región central del país, para lo cual requieren la construcción de una nueva torre hospitalaria por la alta demanda de pacientes, aunque este proyecto recién está para lanzar el perfil, con el código de inversión 21621.

A diario, las clínicas de Huancayo envían interconsultas requiriendo camas UCI. Además de los 8 hospitales más de la región, que tiene este servicio, a los cuales, les enseñan el manejo de los pacientes críticos. Los hospitales del nivel I-2, cuentan con servicio de UCI, como en Chanchamayo, Satipo, Jauja, Chupaca, La Libertad (este no funciona todavía).

El hospital Félix Mayorca de la provincia de Tarma, cuenta con 20 camas UCI y que sirven de contención porque cuentan con infraestructura, aunque falta mejorar los recursos humanos y el equipamiento. En cuanto a los especialistas, deben contar con un uciólogo, que por normatividad sólo pueden atender 6 camas y estar las 24 horas del día, ya que se trata de pacientes críticos.

Se espera que en abril, el hospital La Libertad funcione como tal, para servir de contención al hospital Carrión de Huancayo.

El decano del Colegio Médico en Junín, Joe García Aliaga, mencionó que existen hospitales con categoría I-2 como Jauja que tiene tomógrafo y además tiene camas UCI, al igual que Tarma.

Es por ello que precisó que el hospital de Satipo con categoría I-2, también podría habilitar un servicio de UCI, porque es un hospital referencial de la Selva Central, a donde trasladan pacientes graves de Pangoa, Mazamari, Pichanaqui.

Una de esas emergencia se evidenció cuando el alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, fue baleado y lo evacuaron al hospital de Satipo que no contaba con una UCI, para salvarlo.

El dirigente del gremio médico consideró urgente que las autoridades trabajen en este tema, para que exista UCI en los hospitales de Selva Central, con tomógrafo y banco de sangre.

El último sábado, una madre con fuertes dolores de cabeza fue evacuada al hospital Daniel Alcides Carrión. La paciente espera una operación de neurocirugía que es una de las de mayor riesgo y después de la cual, va a requerir de una cama en UCI. Sin embargo, ayer solo había una disponible y solo quedaba rezar para que no sea ocupada por otro paciente.