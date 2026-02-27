La próxima edición de la Feria Nacional Ganadera Cuasimodo alista más de 300 espacios para la venta de alimentos y otros productos, convirtiéndose en una vitrina clave para emprendedores y comerciantes locales.

El evento, considerado uno de los más importantes del calendario en la región, congrega a cientos de visitantes y productores, lo que representa una oportunidad de ingresos para el sector gastronómico y comercial.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de marzo. Los interesados deberán acudir a las oficinas municipales para asegurar uno de los puestos disponibles.