Una comerciante ambulante denunció haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte de la conocida “Tía Rita”, quien habría arrojado sus productos al suelo y la obligó a retirarse del lugar donde trabajaba, en la ciudad de Huancayo.

Según la afectada, la presunta agresora intentaría cobrar dinero de manera indebida a otros vendedores por ocupar espacios en la vía pública. Estas acusaciones se sustentan en una serie de videos difundidos en redes sociales, así como en denuncias ciudadanas realizadas en programas radiales, donde varios ambulantes señalan a la conocida “Tía Rita” como responsable de estos actos.

En las imágenes difundidas, se observa a la mujer lanzando mercadería de distintos puestos mientras profiere insultos, generando un ambiente de tensión y temor entre los comerciantes de la zona.

Al respecto, el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo, indicó que las calles son de uso público y no pertenecen a ninguna persona, por lo que anunció operativos para frenar estos actos. Además, señaló que la denunciada tendría antecedentes por agresiones similares.