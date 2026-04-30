El exministro de Agricultura y exvicepresidente Regional de Arequipa, Carlos Leyton Muñoz, falleció este miércoles 29 de abril dejando un profundo pesar en la comunidad política, acádemica y social de la región.

El sociólogo y docente universitario, nacido en Arequipa el 8 de enero de 1952, fue una de las figuras más representativas de la vida pública arequipeña en las últimas décadas.

La Escuela de Sociología de la Unsa, informó sobre el fallecimiento del profesor. “Carlos fue un destacado profesional, colega y gran amigo a quien tuvimos el privilegio de conocer y de quien tuvimos el honor de aprender”, se lee en la página de la escuela.

TRAYECTORIA POLÍTICA Y PÚBLICA

Leyton se desempeñó como ministro de Agricultura del Perú durante el segundo gobierno de Alan García, cargo que ocupó entre octubre de 2008 y julio de 2009.

Previamente, fue elegido vicepresidente del Gobierno Regional de Arequipa para el periodo 2007-2010, integrando la gestión liderada por Juan Manuel Guillén, del movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro.

Sin embargo, dejó el cargo en octubre de 2008 tras ser convocado al Ejecutivo, donde asumió responsabilidades en el sector agrario.