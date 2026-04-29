En medio de constantes quejas por suciedad y malos olores en el Centro Histórico de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa puso en funcionamiento dos unidades multipropósito equipadas con sistemas de agua a presión y agua caliente.

Los equipos intervinieron la calle Mercaderes y la Plaza de Armas, zonas donde diariamente se acumulan residuos, grasa y líquidos que deterioran el suelo de la ciudad.

Las unidades, con capacidad de 400 litros, utilizan agua a presión y caliente para remover lixiviados, grasa, aceite y suciedad adherida en la vía pública. Este tipo de residuos suele generarse por el vertimiento de líquidos por parte de la ciudadanía, dejando manchas persistentes y malos olores.

Se informó que estos equipos serán destinados a intervenir puntos críticos como mercados y áreas comerciales, donde la acumulación de residuos orgánicos y líquidos es constante.