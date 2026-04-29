A un día de la festividad de la Virgen de Chapi, el costo del transporte hacia el santuario en el distrito de Polobaya ha aumentado, alcanzando tarifas de entre S/25 y S/30 por pasajero, según los mismos transportistas.

El incremento, de acuerdo con los conductores autorizados, responde al alza del combustible y la alta demanda de peregrinos, que cada año se movilizan masivamente hacia el santuario, especialmente el 1 de mayo.

Las unidades ya operan desde distintos puntos de Arequipa; en la avenida Las Convenciones con Vidaurrazaga se concentran vehículos M3, mientras que en la av. Kennedy con Guardia Civil (en Paucarpata) unidades M2. En ambos puntos, buses y minivans ya salieron a dicho desde este miércoles 29 de abril.

Actualmente, tanto minivans como buses están cobrando alrededor de S/30, cuando en años anteriores el pasaje bordeaba los S/20 y S/25.

Respecto a este incremento, un representante de la subgerencia de transportes precisó que la Municipalidad Provincial de Arequipa no interviene en el costo de los pasajes, ya que estos se determinan según la oferta y demanda del mercado.

“Nosotros no establecemos. Ellos hacen el análisis de costos; la municipalidad no interfiere”, dijo a Exitosa, quien agregó que hasta la fecha, se han emitido 336 autorizaciones oficiales.