Ocho ciudadanos extranjeros procedentes de Bolivia, Colombia, Chile, Canadá, Turquía y Venezuela recibieron oficialmente la nacionalidad peruana en una ceremonia realizada por el Superintendencia Nacional de Migraciones en el auditorio de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

De los ocho nacionalizados, siete obtuvieron la ciudadanía peruana por matrimonio; mientras que una accedió a ella por la modalidad de naturalización, proceso dirigido a extranjeros que han decidido desarrollar su vida personal y profesional en el Perú.

Durante el acto, los nuevos peruanos juraron lealtad a la patria, respeto a la Constitución Política del Perú y a los símbolos nacionales, en una ceremonia que contó con la participación de autoridades locales, representantes de Migraciones y familiares de los nacionalizados.

SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL AÑO

En lo que va del 2026, esta es la segunda ceremonia de nacionalización realizada en Arequipa. En la primera, se otorgó la nacionalidad peruana a 9 personas provenientes de Venezuela (5), Bolivia (1), México (1), Serbia (1) y Alemania (1).

Con ello, ya son 17 los extranjeros que han adoptado la ciudadanía peruana en la región durante el presente año.