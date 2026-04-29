Tras el incremento de extorsiones, la creciente sensación de inseguridad y el desorden en el tránsito en Arequipa, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero puso en marcha dos sistemas tecnológicos orientados a mejorar la seguridad y optimizar la circulación vehicular.

Las acciones se desarrollan en el marco del 31° Aniversario del distrito y comprenden la implementación de un sistema integrado de seguridad, así como la puesta en funcionamiento de semáforos inteligentes en puntos estratégicos.

En cuanto a la semaforización, el proyecto incorpora inteligencia artificial, sensores y monitoreo en tiempo real, lo que permite optimizar los flujos vehiculares, reducir la congestión y mejorar la seguridad vial.

Respecto a la seguridad, el sistema articula tecnología, monitoreo y capacidad operativa, permitiendo una vigilancia más efectiva y una intervención más rápida ante emergencias. Ambos proyectos buscan la transformación a una “ciudad inteligente”.

“El sistema de semaforización y la seguridad integrada ya están al servicio de la población, lo que nos permitirá actuar con mayor rapidez y eficiencia para proteger a nuestros vecinos”, indicó el alcalde distrital Fredy Zegarra Black.

ANIVERSARIO

Entre las actividades por el aniversario se incluyen las tradicionales peleas de toros en el distrito de Characato, actos cívicos como el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Arequipa y ceremonias de reconocimiento a vecinos destacados. También se incorpora el Campeonato Internacional de Vóley, la clausura del campeonato de fulbito “Mundialito del Sur” y el evento CANFEST 2026 en el Palacio del Deporte.

En lo social está el Matrimonio Comunitario en el auditorio de la ACPATPA, entre otras actividades.