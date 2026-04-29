El Ministerio de Energía y Minas (MEF) autorizó una transferencia financiera de 200 mil soles a favor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), como parte de la estrategia para fortalecer la gestión en el sector minero-energético.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 181-2026-MINEM/DM, publicada este miércoles 29 de abril en el diario oficial El Peruano.

Los recursos, provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, serán destinados exclusivamente a la Dirección Regional de Energía y Minas del GRA para el fortalecimiento de su capacidad de gestión regional en materias minero-energgéticas, en el marco del proceso de descentralización.

La transferencia se sustenta en el Convenio de Cooperación y Gestión suscrito el 25 de febrero de 2026 entre el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el GRA, a fin de que cuente con las competencias y los recursos humanos necesarios que le permiten ejercer las funciones que han sido y serán materia de transferencia.

Los recursos deberán ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos en el convenio, quedando prohibido destinarlos a otros propósitos.