Niña de 3 años queda gravemente herida tras ataque de perro en Marabamba

El director y los docentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de Yarumayo, vivieron momentos de miedo y angustia tras estar al borde de una tragedia, luego de que se registrara un deslizamiento de cerro en la carretera Huánuco–Yarumayo.

Cuando los docentes viajaban a bordo de un automóvil para dirigirse a su institución educativa, fueron sorprendidos por un deslizamiento de tierra y piedras del cerro, afortunadamente los ocupantes con golpes y algunas lesiones lograron salir del vehículo poniéndose a buen recaudo.

Ante este accidente, el personal de la Red de Salud Huánuco logró llegar hasta la zona para rescatar y evacuar a tres docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, cuyo vehículo fue impactado por la caída de piedras en la vía.

La intervención resultó exitosa debido al rápido despliegue del equipo de salud, que realizó un transbordo estratégico en un punto de encuentro con la ambulancia de Huancapallac. Esta labor conjunta permitió trasladar a los heridos con prontitud hacia una clínica local, donde recibieron atención especializada.

Asimismo, informaron a la población que el tránsito vehicular continúa restringido debido a la presencia de escombros en la zona. El sector Salud se mantiene en alerta ante cualquier otra emergencia en la ruta.