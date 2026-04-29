La alcaldesa del centro poblado de Marabamba, Candy Rucoba, expresó su consternación tras el ataque de un perro a una niña de tres años en el sector Las Casuarinas, en la jurisdicción de Huánuco, hecho que dejó a la menor con graves lesiones en el rostro.

Según informó la autoridad edil, el municipio tomó conocimiento del caso recién el pasado 27 de abril, a través de los padres de la víctima. Ante la gravedad de lo ocurrido, se solicitó la intervención inmediata de la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental para la disposición final del animal, considerado altamente peligroso, ya que no sería la primera vez que ataca a vecinos de la zona.

PRIORIDAD POR LAS PERSONAS

Rucoba enfatizó que, si bien existen leyes que protegen a los animales, en este tipo de situaciones debe primar la seguridad de la población, especialmente de los niños. Asimismo, hizo un llamado público al propietario del perro para que asuma su responsabilidad y brinde apoyo económico y moral a la familia afectada.

La alcaldesa lamentó que, hasta el momento, el dueño del animal no haya respondido por lo sucedido, e instó a los propietarios de mascotas a actuar con mayor responsabilidad, considerando las graves secuelas físicas y psicológicas que enfrentan las víctimas.

Por su parte, vecinos del sector identificaron a la presunta propietaria del can como Juana Charcape. De acuerdo con diversos testimonios, el animal deambula libremente por la zona y ya habría protagonizado ataques anteriores, afectando incluso a transeúntes y motociclistas.

Los pobladores manifestaron su indignación por la falta de control, señalando que el perro suele permanecer en la vía pública con comportamiento agresivo. Una vecina de Casuarinas Alta indicó que no es la primera vez que ocurre un incidente similar y exigió acciones inmediatas.

Finalmente, representantes de la agroveterinaria Luba señalaron que, si bien la tenencia de mascotas no está prohibida, es fundamental que los dueños actúen con criterio al momento de criarlas en entornos urbanos. También advirtieron sobre la importancia de mantener al día las vacunas antirrábicas y los controles sanitarios.

Vecinos de Marabamba coincidieron en exigir mayor responsabilidad por parte de los propietarios, advirtiendo que la falta de control de animales representa un riesgo constante para la seguridad de la comunidad.