Huánuco: condenan a 30 años de cárcel para sujeto que asesino a su conviviente

En flagrancia fue detenido el ciudadano Alexander C.T., por su presunta implicancia en el delito de robo agravado en banda. Asimismo, la policía realizó la incautación del vehículo utilizado como instrumento del delito y la recuperación parcial del dinero sustraído.

En el marco de las diligencias, el personal policial, en compañía del representante del Ministerio Público, se desplazó hasta el caserío Santa Lucía, manzana “Z”, lote 69, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, domicilio del detenido.

Al ingresar al inmueble, la policía encontró a dos personas identificadas como Piter A.P. (29) y José L.A.P. (29). Durante el registro personal y domiciliario, uno de los intervenidos indicó que el dinero sustraído se encontraba oculto en el interior de una bota de jebe de color negro, marca Venus. En dicho lugar, el personal de la PNP logró ubicar dieciséis billetes de cien soles, haciendo un total de mil seiscientos soles (S/ 1 600).

Posteriormente, procedió a la detención de Piter A.P. (29) y José L.A.P. (29), por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en banda.

Asimismo, la policía efectuó la incautación de los siguientes bienes: una réplica de arma de fuego (Airsoft), tipo pistola, modelo Glock; un (01) vehículo menor (moto lineal) sin placa de rodaje, marca Jiapeng, color negro; y un (01) trimóvil marca TVS, modelo TVS King LS, con placa de rodaje 2175BW, color rojo.

De igual manera, logró la recuperación del dinero sustraído, que asciende a cuatro mil noventa y dos con 60/100 soles (S/ 4093), en agravio del grifo Petroamérica (Estación de Servicios Domínguez EIRL), ubicado en el sector Peregrino, distrito de Daniel Alomía Robles.