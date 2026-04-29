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El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez Naupay, participó en la firma de un plan de trabajo regional entre el Programa Nacional PAIS y la Dirección Regional de Educación (DRE), con el objetivo de ampliar el acceso a servicios educativos en zonas alejadas.

El convenio busca aprovechar la infraestructura de los Tambos para brindar atención educativa a poblaciones donde actualmente no llegan estos servicios. El documento fue suscrito por el director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos, y el coordinador de la Unidad Territorial PAIS, Javier Cancio Soto Cueva.

UNA BRECHA ALARMANTE

La necesidad de esta articulación se sustenta en cifras preocupantes. En la región Huánuco, más de 253 mil personas mayores de 15 años no acceden a la Educación Básica Alternativa (EBA), lo que evidencia una amplia brecha entre la demanda y la oferta educativa.

Según el Censo Educativo 2025, existen 48 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de gestión pública que atienden a 3,548 estudiantes con 251 docentes, una capacidad insuficiente frente a la población no atendida.

LIMITACIONES EN CETPRO

De igual manera, la Educación Técnico-Productiva presenta limitaciones, con solo 20 Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) públicos que atienden a 3,067 estudiantes con 119 docentes, principalmente en zonas urbanas.

Ante este panorama, Pérez Naupay destacó el rol estratégico de los Tambos para revertir estas cifras, señalando que su articulación con el sector Educación permite diversificar su uso. Como ejemplo, mencionó los Tambos de San Pedro de Cani y Malconga, donde ya se desarrollan programas de formación técnico-productiva.

Asimismo, resaltó la importancia de llevar estos servicios a zonas rurales, tomando como referencia la experiencia de los CETPRO Kotosh y Arsenio Mendoza Flor, que han logrado ampliar su cobertura a distritos como Cayrán y Pachitea. También planteó la posibilidad de extender estos servicios a localidades como Lauricocha mediante futuros convenios.

“Este es un paso fundamental para reducir el analfabetismo y contribuir al desarrollo de la sociedad huanuqueña”, concluyó la autoridad, reafirmando el compromiso de descentralizar la educación básica alternativa y técnica.