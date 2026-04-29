Un pasaporte vigente que no había sido reportado por Piero Corvetto fue encontrado durante un allanamiento a su vivienda, en el marco de la investigación que enfrenta.

El documento, con fecha de caducidad al 10 de agosto de 2026, fue incautado por la Fiscalía Anticorrupción.

El hallazgo resulta clave debido a que el exjefe de la ONPE ya había entregado dos pasaportes anteriormente, alegando colaboración con las autoridades. Sin embargo, este tercer documento mantenía plena validez, lo que encendió alertas en el Ministerio Público.

Según el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, la entrega previa de pasaportes no elimina el riesgo de fuga, ya que existen otras formas de desplazamiento dentro de la región.

Este elemento se suma a la evaluación del comportamiento del investigado tras los hechos materia de investigación.

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