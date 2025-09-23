Nuevas luces arroja la investigación sobre la desaparición de Samir Pillco Soto (19). La tarde de ayer efectivos policiales de la División de Investigación Criminal en coordinación con el representante de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, detuvieron a William Sau (27), Sary Joselin (19) y Alfredo Robinson (27), quienes estarían inmersos en la presunta comisión de los delitos contra la libertad – violación de la libertad personal (secuestro) y contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado, en contra del joven cobrador.

La captura de los tres se dio a inmediaciones de la Avenida San Carlos, pero, por mandato judicial se allanaron tres viviendas en El Tambo, San Carlos y Palían. En esta última, que pertenecería a Joselin, se hallaron celulares de alta gama de procedencia ilicita. Mientras que, en la de El Tambo, vivienda de Robinson, hallaron autopartes.

La hipótesis fiscal, sería que los detenidos habrían cometido un crimen porque la joven mantenía un romance tanto con el cobrador desaparecido y con Esau. Mientras, según dijo la familia de Samir Pillco, el cuerpo del joven cobrador aún no es hallado.