Un grave hecho involucra a la I.E Mariscal Castilla de El Tambo, pues en un video se evidencia el consumo y venta de drogas al interior del colegio. La alerta se dio luego que una estudiante grabara a unos alumnos uniformados, drogándose presuntamente en el interior del aula. Al respecto, una madre de familia del mismo centro educativo denunció que su hija de 14 años, habría sido amenazada y presionada por algunos de sus compañeros para consumir una presunta droga que estaba en una bolsita blanca.

En el vídeo se observa que un estudiante pone el polvo blanco en la parte posterior de su celular para luego inhalarlo. La quejosa pidió que este caso sea investigado por la Policía. Tras conocer de la denuncia el comandante PNP Frank Muñoz, mencionó que la Policía realizará la investigación sobre quienes están vendiendo droga a los alumnos y efectivos del Grupo Terna, estarán atentos para intervenir a los micromercializadores.

Incautan

De enero al 15 de setiembre del 2026, se realizaron 970 operativos; 116 medidas de prisiones preventivas entre ellos la de dos extranjeros. El coronel PNP Ángel Leo Mendoza, jefe de la Divincri y otras unidades especializadas informó que se incautó más de 200 kilos de droga; 7 kilos 400 gramos de marihuana, 31 kilos de PBC y 178 kilos de cocaína en Huancayo y Chanchamayo.

Para la Policía, la venta de drogas en los colegios es un delito grave que pone en riesgo la seguridad y la salud de los estudiantes mediante la distribución de sustancias ilícitas dentro y fuera de los planteles. Por ello, precisan los padres y docentes deben estar en alerta.