El precio de los combustibles y del gas doméstico registra nuevos incrementos en Huancayo, golpeando la economía de las familias y los usuarios del transporte. Entre el 20 y el 26 de octubre, el GLP en grifos pasó de S/7.13 a S/7.69, mientras que la gasolina regular subió de S/21.69 a S/21.99 por galón. En el mismo periodo, la gasolina premium aumentó de S/22.69 a S/23.39 y el diésel pasó de S/24.48 a S/25.29.

En el caso del gas doméstico, Susana Rodríguez, distribuidora de Exacto Gas, señaló que el precio de venta al público pasó de S/50 a S/55 en aproximadamente dos semanas. Explicó que los proveedores realizan reajustes semanales y que, durante las últimas semanas, los costos de abastecimiento aumentaron consecutivamente. Aunque el precio del balón ya registra un alza de S/5, advirtió que podrían producirse nuevos incrementos si continúan subiendo los costos de adquisición y transporte.

“Nos dijeron que es por la situación internacional, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y a las dificultades en el tránsito por el estrecho de Ormuz. Esto repercute en el mercado energético”, informó. También sostuvo que el GLP ya no forma parte del mecanismo de estabilización de precios, por lo que su costo depende de las condiciones del mercado internacional.

Un trabajador de un grifo de Petroperú señaló que los proveedores les comunicaron que habría incrementos hacia fines de mes y mencionó el fenómeno El Niño como una de las razones que les habían indicado. “A nosotros nos traen de Lima, y ellos se abastecen de los buques que traen del extranjero”, explicó.

Con los nuevos reajustes, los usuarios deberán destinar más dinero para abastecer sus vehículos y adquirir gas para cocinar, mientras los distribuidores permanecen atentos a las próximas variaciones. En el caso del balón doméstico, Rodríguez señaló que el precio podría estar sujeto a cambios semanales, dependiendo de los costos que comuniquen las empresas proveedoras y de la evolución del mercado internacional.