La puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (PTRS)de Tiranapampa se hace cada vez más urgente para Huancayo por la pronta culminación del permiso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA para el uso del centro de acopio de Huancán, sin embargo, esto está lejano debido a que la “marcha blanca” emprendida por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) se podría extender hasta seis meses por algunas deficiencias que ha encontrado el consultor que la lleva a cabo, informó el gerente de Servicios Públicos y Locales Fredi López.

El pasado 20 de junio la MPH, inició con la “marcha blanca” , la que consiste en evaluar el funcionamiento de las maquinarias instaladas el año pasado y almacenadas hace 17 años, así como ir disponiendo en las fajas transportadoras de las cargas de residuos sólidos pre seleccionados y en bruto, para el enfardado y finalmente su disposición en las celdas. Indicó que la prueba se iniciará con el 5% de las 150 toneladas de residuos sólidos que genera nuestra provincia, de acuerdo a la evaluación del procedimiento se irá incrementado el porcentaje hasta llegar a la capacidad máxima de la planta de tratamiento.

En mérito a esta “marcha blanca” se está llevando basura limpia a la planta para que se pueda hacer la segregación y ver si se está compactando y enfardando correctamente. Se espera que el informe definitivo del consultor salga la próxima semana y se determine qué se requiere para que pueda operar

Deficiencias en el proceso

De manera preliminar el funcionario detalló que en base a la instalación hay deficiencias como en la faja transportadora que tiene una pendiente bastante elevada y no hace un arrastre óptimo de los residuos sólidos para que se pueda segregar.

Además, según el gerente existe una preocupación por el buen funcionamiento de la planta pues a pesar que existe un informe “Delso” tras la prueba que se hiciera de la puesta en función de la misma que detallaba que estaba operativa, eso no sería cierto debido a que una puesta en marcha no se realiza en dos días o al menos los resultados no son certeros, pues tiene un proceso, para ver la funcionalidad de la maquinaria como la prensadora, la enfardadora y otros equipos.

Ampliación. Tras informes preliminares del consultor, el funcionario ha previsto una ampliación del plazo de la “marcha blanca”. “Nosotros estamos haciendo un trabajo responsable y coordinado, hay que precisar que esta obra no está liquidada y hay observaciones, por lo que se realizará un informe técnico de la operatividad de la misma, esta marcha puede ampliarse de tres a seis meses más.

Ello por las mismas características de la planta que es de relleno seco y Huancayo produce más residuos orgánicos que inorgánicos”, dijo Fredi López.

Este retraso de la puesta en función de Tiranapampa, es preocupante porque en diciembre la OEFA culminará los permisos de funcionamiento del relleno sanitario de Huancán, por lo que el gerente asegura que dialogará con este organismo para encontrar una solución alternativa al problema. “En este tipo de plantas, y lo sabe la OEFA , se debe tener dos alternativas , la planta en sí misma y otra el relleno sanitario, por lo que se sustentará técnicamente ante al OEFA para poder ver la recuperación de áreas degradadas. Qué pasaría si la planta se para una semana o un mes, ¿qué se hace con los residuos sólidos o dónde se los lleva? Necesariamente debe haber un relleno sanitario como contingencia”.

Para el funcionario las gestiones anteriores no han previsto aspectos fundamentales, solo hay información extraoficial sobre cuánto es la cantidad de residuos que procesará la planta, por ello, detalla, está solicitando a Diestra que les entregue el manual de operaciones de Tiranapampa y no se les hace llegar argumentando que esa documentación está en la MPH y no hay.