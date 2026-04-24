Se intensificarán los operativos en el sector Transporte de la ciudad de Huancayo, en resumen ese fue el acuerdo al que se llegó con los dos grupos con los que se sostuvieron reuniones con funcionarios de la comuna huanca.

La mañana de ayer, se concretó la reunión pactada entre dos grupos de transportistas y la funcionarios de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), el primero de ellos, fue con los que se encadenaron el pasado lunes, denunciando favorecimiento a la informalidad.

“Se tenía quejas por la empresa Acoria que obtuvo su autorización por fusión; sin embargo, ha sido declarada nula por la gerencia. No se concluyó la reunión y será reprogramada para la próxima semana”, mencionó el gerente Municipal, Joshelim Meza.

En el caso del segundo grupo, se tuvo un agenda similar. Se les informó que el silencio administrativo a favor de la empresa Línea Universitaria, fue declarado nulo; además, se anunció el incremento de inspectores de transporte.

“Se va a contratar 10 inspectores nuevos vía CAS y se rotará otros 10. En total se van a realizar los trabajos con 30 inspectores de transporte”, acotó el funcionario.

Los del segundo grupo, en su mayoría camionetas rurales y masivos, no respaldaron el trabajo del gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe, pero tampoco pidieron su salida de la gestión.