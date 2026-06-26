Momentos de tensión se vivieron en la avenida Los Héroes y el Jr. Arequipa en Azapampa, luego de que un árbol se desplomara y cayera sobre 4 casas.

Dos hermanitos de 12 y 9 años, su madre; una pareja de ancianos y otra trabajadora, salvaron de morir. El hecho ocurrió ayer a las 7:30 de la mañana, cuando tres familias preparaban el desayuno y lo degustaban, escucharon un extraño sonido y una pesada rama del eucalipto se quebró y cayó sobre las viviendas.

El incidente dejó daños materiales en techos, paredes y cableado eléctrico. Los vecinos llamaron al Serenazgo de Chilca y policías que llegaron al lugar con César Ramos, representante de Defensa Civil.

“Pensé que estaban rajando leña y al ver el árbol sobre mi casa, dije a mi hijo lo mató. Ahora el techo de mi casa está dañado. Por favor que el Sr. Edwin Ticse corte esos árboles, varios están inclinados y pueden matarnos”, dijo preocupada Alejandra Mucha Coronel.

Otro afectado es Marcelino Ccente Yauri (76), quien con su esposa Rosa García pasaron un susto, cuando desayunaban en su cocina, el techo vibró y cayeron varios pedazos de ladrillos. La casa de Yuliza Pérez G., también se daño.

Serenos de Chilca brindaron el apoyo a los agraviados, cortando el árbol con motosierras y herramientas manuales para liberar las estructuras afectadas y evitar riesgos porque tras la caída se dañaron los techos de las viviendas.