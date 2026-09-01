Un grave caso de acoso e intimidación física contra un estudiante de la Institución Educativa Mariscal Castilla ha sido denunciado ante la Comisaría PNP de El Tambo, en la provincia de Huancayo. Los hechos habrían comenzado bajo el pretexto de cumplir con un “reto” escolar previo a una tarea grupal

Según el parte policial vertido tras la denuncia formal realizada el pasado 24 de agosto por Hilda M. R.(61), abuela del menor de edad de iniciales J. J., el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. del 20 de agosto de 2026 en un inmueble del Jr. Jorge Chávez, en El Tambo.

De acuerdo con el testimonio, la víctima acudió al lugar con el fin de realizar un trabajo académico en grupo junto a sus compañeros, los menores identificados con las iniciales J. G. C. I. y R. C. T. I. Sin embargo, antes de iniciar la labor escolar, los estudiantes le indicaron que debía participar en un reto.

Al preguntar en qué consistía la dinámica, los dos menores redujeron a la víctima, atándolo de pies y manos con cinta de embalaje y cubriéndole la boca y los ojos. Posteriormente, lo derribaron al suelo para agredirlo físicamente utilizando una pelota de fútbol.

Durante la agresión, los involucrados grabaron el acto y realizaron una videollamada a un tercer menor, quien intentó interceder señalando que no debían actuar de esa forma contra el agraviado. Luego de que la víctima lograra liberarse del sometimiento y salir de la vivienda, continuó siendo agredida verbalmente y golpeado con la pelota en diversas partes del cuerpo.

La situación se agravó luego de que los presuntos agresores difundieran los vídeos del ataque en el grupo de WhatsApp correspondiente al primer grado “B” del colegio Mariscal Castilla. Asimismo, la denunciante sostuvo que su nieto ya venía siendo víctima de acoso sistemático por parte de los mismos involucrados dentro de la institución educativa.

El director de la UGEL Huancayo. Walter Oré, anunció una intervención inmediata en la IE Mariscal Castilla tras las reiteradas denuncias por actos de acoso escolar (bullying) entre estudiantes y los reclamos de los padres de familia sobre la gestión de la dirección.