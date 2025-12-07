MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/cec-peru-concluye-con-hoja-de-ruta-para-inversion-y-competitividad-noticia/

Un escolar, que ya es padre y que estudia en el colegio Santa Isabel fue incentivado a culminar sus estudios secundarios, los cuales abandonó, porque lo botaron de su casa luego que su padre se enteró que embarazó a su enamorada, que también es menor de edad. Ante ello, el director del plantel lorentino, Carlos Huamán, envió al personal en búsqueda del muchacho.

“Hay estudiantes que no recibieron orientación sexual de sus padres y ya son padres, tenemos 2 a 3 casos. Es muy triste, un padre botó al hijo de casa, luego que nació el nieto, el muchacho se fue con la madre del bebé y ahora trabaja, ya no venía lo fuimos a buscar y ahora asiste en la mañana y luego se va a trabajar como mozo en una pollería pero retomó los estudios”, comentó.

FACILIDADES.Con la finalidad que el muchacho pueda culminar la secundaria se pidió a los docentes que las tareas las pueda realizar en clase, se quiere que pese a los problemas que tiene pueda culminar los estudios que son importantes para aspirar a estudiar o trabajar.

En el colegio Santa Isabel, existen escolares, cuyos padres trabajan fuera de Huancayo y ellos se quedan solos y muchas veces se evaden de los estudios o no cumplen con las tareas, en esos casos el colegio organiza visitas domiciliarias, y en muchas ocasiones no encuentran a los padres y comunican a las autoridades para que tomen cartas ante el abandono moral y material de los adolescentes.

En el colegio Santa Isabel, el 19 de diciembre culminar las labores escolares, hasta la semana pasada recibieron a los padres de familia y desde el próximo miércoles se les restringirá el acceso, ya que estas en las últimas actividades.

El director del colegio Santa Isabel, Carlos Huamán invocó a los padres a ser más responsables con sus hijos y no solo ir al inicio y fin de año escolar.