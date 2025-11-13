No deje estacionado su carro en la vía pública porque los delincuentes están al acecho, esperando cobrar a nuevas víctimas. Solo en los últimos 15 días, 7 personas han denunciado el robo de accesorios en Huancayo y distritos. Los delincuentes aprovechan las horas de menor afluencia de público para, en cuestión de 10 a 30 segundos, apoderarse de diversos accesorios de los vehículos.

Uno de los robos se produjo en la Cooperativa Santa Isabel, en Huancayo, donde en la madrugada, maleantes desmantelaron una minivan, llevándose casi todas las autopartes. Luego los malhechores contactaron con los afectados y les exigieron el pago de más de 3 mil soles para devolver lo robado.

Los agraviados reunieron el dinero y realizaron el depósito a la cuenta indicada de los ladrones que les indicaron donde dejarían los accesorios.

Poco después, un sujeto que se desplazaba en la motocicleta de placa 5376-NW, dejó las autopartes en un costal negro en las avenidas Jacinto Ibarra y Ocopilla, cerca del Estadio Huancayo.

Allí dejaron el filtro de aire, caja de fusibles, guantera con documentos, memoria, panel de velocidad, autopartes del sistema de radio, partes del aire acondicionado, letreros de ruta y otros.

Los afectados denunciaron el hecho con los vouchers bancarios del pago realizado, pero hasta el momento no se atrapa a los facinerosos que formarían parte de una banda de ladrones y receptadores que operan en un auto (taxi).