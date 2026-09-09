Un incendio generó alarma entre los vecinos luego de que las llamas se extendieran por los pastizales secos de un canchón ubicado en el Jr. San Agustín con la Av. Coronel Santiváñez, durante el mediodía del martes 8 de setiembre.

Agentes de Serenazgo acudieron inicialmente al lugar y constataron que el fuego se concentraba principalmente en material vegetal seco. Al no encontrarse personas dentro del inmueble, los serenos, con apoyo de los pobladores, comenzaron a combatir las llamas para evitar que alcanzaran otras zonas.

Minutos después llegaron efectivos de la Compañía de Bomberos N° 30, quienes se encargaron de controlar los últimos focos y remover el material afectado para descartar cualquier punto que pudiera provocar que el fuego se reactive.

Pese a la alarma generada, el incendio no dejó personas heridas ni ocasionó daños materiales en el inmueble.

Vecinos señalan posible origen

De acuerdo con algunos pobladores, varias personas habrían ingresado previamente al lugar y prendido fuego, lo que habría originado el incendio. Esta versión deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomendaron evitar la acumulación de pastizales y otros materiales secos, además de adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios.