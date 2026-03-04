Dos personas resultaron heridas luego de que una unidad de transporte público se estrellara contra una vivienda en Huancayo, alrededor de las 4:00 de la madrugada.

El vehículo de placa W2F-757, de la empresa Huarivilca, terminó empotrado en el inmueble cuando cubría la ruta hacia Huancavelica. El fuerte impacto ocasionó serios daños en la estructura de la casa, especialmente en la fachada, además de destrozos en la parte delantera del bus.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo. Los pasajeros heridos fueron evacuados a una clínica local para recibir atención médica, quedando algunos en observación.

Personal policial llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente, que por la violencia del choque generó gran preocupación entre los residentes de la zona.