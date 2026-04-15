La edición XXXIV del concurso “Nación Wanca 2026” pondrá en vitrina no solo la danza del huaylarsh, sino también la identidad cultural con la elección de la “Wambla Wanka” y el “Guapido Wanka”, figuras que destacarán por su conocimiento y representación del mundo andino.

El director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Rómulo Sulca, explicó que la selección tendrá criterios culturales.

“Para la Wambla Wanka vamos a dar un balotario de 100 preguntas, no solo en español sino también en quechua Wanka Limay para que ellas puedan demostrar sus actitudes culturales”, precisó, resaltando el valor de la lengua materna.

En el caso del Guapido Wanka, indicó que cada elenco elegirá a sus mejores representantes. “Hay muchos elencos que ya no guapean al 100%, con este concurso se busca fortalecer esa práctica”, señaló.

Sulca enfatizó también que el certamen busca ir más allá de lo estético y coreográfico. “Más allá de una representatividad, quienes bailan el huaylarsh mínimamente tienen que saber de qué estamos hechos culturalmente como huancas”, afirmó, destacando que el conocimiento es clave en la evaluación.

Los ganadores no solo obtendrán un reconocimiento, sino también un rol activo en actividades oficiales. “Los ganadores nos acompañarán en diversas actividades protocolares, principalmente culturales”, indicó el funcionario.

El concurso se desarrollará del 17 al 19 de abril en en parque Huamanmarca, abierto al público. “El huaylarsh ha nacido en el campo, no podemos privarlo al público”, remarcó Sulca, invitando a la ciudadanía a vivir esta expresión cultural en familia.