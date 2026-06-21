



Todo estaba fríamente calculado, los cinco delincuentes llegaron al hotel – cochera “Jhon Lennon” ubicado en el Jr. Los Guindales y Los Héroes n.° 12425 en Huamancaca Chico; y mientras los dueños y huéspedes dormían, violentaron las puerta de 4 vehículos y dos dos maquinaras.

Una cámara captó a los maleantes, dos de ellos se quedaron en la puerta de ingreso como ‘campanas’, mientras los otros tres ingresaron a la cochera donde habían 10 unidades. Cerca de las 3:30 de la madrugada de ayer, los ladrones escaparon llevándose consigo tres costales con memorias, tableros, autoradios y otros de los vehículos W61-772, ALT-290, CLI- 712 (tracto), BYV-868 y B1C-810, así como de cargador frontal y aplanadora.

Cuantioso

Arturo C., conductor del camión W61-772, preocupado, contó que llegó al hotel a las 11:00 de la noche del viernes y el dueño lo despertó a las 4:00 de la madrugada. “Nos han robado, fíjese su carro, me dijeron y las puertas estaban forzadas, no había el tablero, memoria, autoradio del camión, dos celulares. También se llevaron 21 mil soles que dejó en el carro de la venta y compra de vacunos”, contó triste, mencionado que siempre se alojaba en el mismo hotel.

Según las pesquisas, el huésped del auto ALT-290 se dio cuenta del hurto de autopartes.

Otro de los agraviados son los dueños del tracto de placa CLI- 712 de donde sustrajeron la memoria valorizada en más de 100 mil soles. El monto de lo robado de los 6 vehículos sobrepasaría los 600 mil soles.