Ocho militares de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec n.° 31 cumplirán 12 meses de prisión preventiva por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, en el marco de la investigación por la muerte de cinco jóvenes y las lesiones causadas a otros tres durante un operativo militar realizado el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.

resolución. La medida fue dictada por el juez José Matos Centeno tras una audiencia que se extendió por más de 16 horas. La resolución también dispone el traslado de los investigados al penal de Huamancaca Chico, en Huancayo.

Los procesados son el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.