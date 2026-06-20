



¡Grave peligro! El director, personal docente y padres de familia de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” de Maco-Tapo demandan atención urgente ante el riesgo de colapso de la infraestructura escolar. El pasado 31 de mayo, el plantel sufrió el embate de fuertes vientos huracanados que desprendieron parcialmente los techos de diversas aulas y áreas administrativas.

Tras la verificación de daños, la Municipalidad de Tapo emitió una declaración oficial de peligro inminente e inhabitabilidad total del local educativo.

Las evaluaciones técnicas constataron que las paredes presentan rajaduras y grietas profundas que exponen de forma directa la integridad física de toda la comunidad escolar.

PRECARIEDAD

Actualmente, los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, desprotegidos ante el clima al usar espacios improvisados que carecen de puertas y ventanas.

Como medida paliativa, se habilitaron ambientes en la parroquia local, donde dos secciones se ven obligadas a compartir un mismo espacio en simultáneo, afectando la concentración y la calidad del aprendizaje.

Ante la vulneración del derecho a una educación digna y segura, la comunidad educativa hace un llamado urgente al Ministerio de Educación, a la UGEL, a las autoridades regionales y a Defensa Civil para que dispongan de inmediato la instalación de aulas prefabricadas o el presupuesto necesario para la reconstrucción total del colegio.