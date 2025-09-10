Su sospechosa actitud llamó la atención de los policías “Terna”, que lo siguieron hasta la zona conocida como “la ratonera”. Allí vieron como el misterioso varón entregaba un accesorio a otra persona que le daba dinero.

Al notar el presunto delito de receptación, los agentes intervinieron y Pablo J.U. (43), quien les reveló que le robaron el filtro de la tapa de aire de su camión y lo estaban chantajeando. El dinero que había dado era de la extorsión de los presuntos ladrones. Ante el grave delito los agentes detuvieron a Alfredo Quispe Gutiérrez(43) (a) “Cenizo” .

La intervención se realizó a las 18:00 horas. Los efectivos encubiertos, siguieron al sospechoso hasta la cuadra 4 de prolongación Piura, conocido como la “ratonera”, donde esta persona ingresó y sacó una autoparte Segundos después el filtro de aire fue entregado a Pablo J, quien explicó que lo estaban extorsionando.

El agraviado contó a los agentes que en el mercado de frutas le sustrajeron el autoparte de su camión de placa DJM-809, percatándose de ello por el sonido de la alarma. Cuando emprendió la marcha, fue alcanzado por un auto rojo donde un sujeto le pidió 250 soles para devolverle su autoparte.

“Si quieres también, sino ya fuiste”, le dijo para luego disminuir la suma a 150 soles, pidiéndole que lo siga y allí le dio 90 soles para que le devuelva el autoparte. Los efectivos detuvieron a Alfredo Quispe y lo llevaron a la Divincri.