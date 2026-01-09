Incautos ciudadanos que eran captados por damas de compañía que ofrecían ‘amor y caricias’, terminaron desvalijados. Dos de las víctimas esta vez, pidieron apoyo a los efectivos del “Grupo Terna” que intervinieron el inmueble del jirón Pichis N° 225–227 en Huancayo y detuvieron a dos mujeres.

Según la denuncia de los agraviados José M.C. y Edwin Y.V. , fueron abordados por las féminas que les ofrecieron servicio sexual, luego al ingresar al interior les despojaron de 580 soles a uno y 50 soles al otro. Mientras los jóvenes estaban acompañados, otra hábil dama, gateando, llegaba hasta ellos para rebuscar sus bienes. El hecho sucedió a las 15:30 horas.

Los efectivos Terna, detuvieron a las sospechosas Miryam Arauco O. (34) (a) “Abencia”, y Ana Ricci L. (30) (a) “Anita”, quienes serían integrantes de la banda “Las Gateadoras de Calixto”.

Según información policial las implicadas operaban en el inmueble de Jr. Pichis, donde mediante distracción y la modalidad del “gateo” despojaron de dinero a dos parroquianos.

Además se incautó celulares de distintas marcas, una laptop, tarjetas bancarias, dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos, de los cuales no pudieron acreditar su procedencia.

El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Huancayo, coronel PNP César Ramos, participó en la incautación de bienes.

“Se actuó de inmediato y al ingresar a este inmueble era como un laberinto. El prostíbulo era deplorable, sucio, se notaba la falta de higiene. Por todo ello se clausuró el local”, dijo el coronel PNP César Ramos.