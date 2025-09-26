Ya le faltaba poco para llegar a su destino, cuando la muerte lo alcanzó en el distrito de Huacrapuquio en Huancayo.

Frank Montañez Gongora (25), estaba al volante del auto de placa A7U-028 que venía de Huancavelica a Huancayo, cuando se estrelló contra un camión. A las 19:50 horas, se produjo la colisión en la carretera Huancayo- Huancavelica (ex - peaje de Huacrapuquio), ocurrió el lamentable accidente donde perdió la vida un joven colectivero y cuatro pasajeros quedaron malheridos.

Prácticamente el auto terminó empotrado en la pesada unidad, el conductor fue sacado de los fierros retorcidos. Los cuatro ocupantes fueron evacuados de emergencia al hospital Carrión, lamentablemente Frank Montañez, no resistió y falleció.

Sobreviven

Policías de la comisaría de Huayucachi llegaron cuando los transportistas asistían a los ocupantes atrapados.

En el lugar, los agentes detuvieron a Humberto Mallqui Albinagorta (65), conductor del camión de placa F3A- 883, por la presunta comisión de homicidio culposo al haber participado en el choque frontal con consecuencia fatal.

Por el violento impacto también quedaron heridos: César Huincho Cevallos (43), Kevin Cárdenas Montañez (21), Deyvis Moreno López (32), Marco Juan Solano Quilca (20).

Los familiares de César Huincho, padre de tres hijos, están desesperados porque el comerciante tiene traumatismo y podrían amputarle la pierna derecha.

César Huicho regresaba de Huancavelica, luego de vender accesorios de vehículos.