El campo ferial de Yauris, el lugar donde se realizan feria de productores en Semana Santa y la Fiya en Fiestas Patrias, no cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE),que acredita que un establecimiento cumple con las medidas de seguridad, manifestó la gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Huancayo, Noemí León Vivas.

“Hemos notificado a la Dirección de Agricultura para que subsane y regularice su ITSE, puesto que ya hemos iniciado el procedimiento sancionador que puede concluir con una clausura”, declaró la funcionaria. Lo primero que se realizó es la fiscalización al mencionado inmueble que no cuenta con ITSE, cuyo trámite se hace ante el área de Defensa Civil de la MPH.

Noemí León, mencionó que como el campo ferial de Yauris no cuenta con su certificado ITSE, no se pueden realizar ferias, concierto ni ningún otro evento. La notificación se hizo con antelación, puesto que siempre en Semana Santa realizan actividades para las cuales se deben prestar las condiciones de seguridad respectivas. En año 2024, se clausuró diversos conciertos que habían programado sin contar con las medidas de seguridad. Es por ello que se les notificó para que no alquilen el local.

RESPONDE

El director regional de Agricultura de Junín, Jaime Aquino dijo que la propiedad del campo ferial de Yauris le corresponde al Gobierno Regional de Junín y la Dirección Agraria tiene las llaves del recinto.

“La comisión organizadora de la feria de Yauris siempre acaba en déficit y esperamos que este año se encargue de hacer las gestiones que pide la Municipalidad de Huancayo”, respondió cuando le preguntamos porque no habían tramitado el certificado Itse antes de la realización de las ferias, donde convocan a los productores.