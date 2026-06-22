La cantante Bella Lizmary y su agrupación Mi Dulce Amor confirmaron que parte de las escenas de su nuevo videoclip musical, correspondiente al tema “Triste Despedida”, fueron grabadas en la zona del Nevado Huaytapallana.

Sin embargo, debido a que las imágenes están dentro de áreas restringidas y existen disposiciones vigentes para la protección y conservación del nevado, no podrán ser difundidas.

En su cuenta de Facebook la cantante informó que respetará las normas establecidas por las autoridades. “Pese a ello, el lanzamiento del videoclip sigue en marcha”, indicó y prometió convertirse en uno de los grandes éxitos musicales de este 2026.