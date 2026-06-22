La selección de Egipto consiguió una victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda en el estadio BC Place de Vancouver, en encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El conjunto africano tuvo que remontar un marcador adverso para sumar tres puntos que lo dejan muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El cuadro oceánico sorprendió en la primera mitad al adelantarse en el marcador a los 15 minutos por intermedio de Finn Surman. Nueva Zelanda mostró orden defensivo y logró sostener la ventaja durante gran parte del primer tiempo, complicando las aspiraciones egipcias.

Sin embargo, la reacción de Egipto llegó en el complemento. Mostafa Ziko igualó las acciones a los 58 minutos y abrió el camino para la remontada. Poco después, a los 67′, Mohamed Salah apareció para marcar el segundo tanto y darle vuelta al resultado en favor de los africanos.

Con la confianza recuperada y el control del partido, Egipto amplió la diferencia a los 82 minutos gracias a Trézeguet, quien sentenció el compromiso y aseguró una victoria fundamental para las aspiraciones de su selección en la Copa del Mundo.

Tras este resultado, Egipto lidera el Grupo G con cuatro puntos, mientras que Irán y Bélgica comparten el segundo lugar con dos unidades cada uno. Nueva Zelanda cierra la clasificación con un punto.

En la última jornada de la fase de grupos, Egipto enfrentará a Irán y Bélgica se medirá ante Nueva Zelanda, en una definición donde los cuatro equipos mantienen opciones de avanzar a la siguiente ronda.